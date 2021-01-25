Туркменское консульство в ОАЭ сообщило, что рейсы в Ашхабад приостановлены до 30 июня

CentralAsia (TM) - Редакция «Хроники Туркменистана» опубликовала фото письма Генконсульства Туркменистана в Дубае, которое 4 января сообщило МИД ОАЭ о том, что международные рейсы в Туркменистан не будут осуществляться до 30 июня 2021 года.

В связи с этим Туркменистан просит местные власти не штрафовать туркменских граждан за просроченные визы.

В марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса «Туркменские авиалинии» приостановили выполнение международных авиарейсов. С того момента пауза продлевается каждый месяц. Согласно актуальным данным, полеты приостановлены до 31 января.

По официальным данным, в Туркменистане не зарегистрированы случаи коронавируса.