«Атлетико Мадрид» предложил открыть футбольную академию в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В ходе рабочей поездки в Мадрид узбекская делегация во главе с заместителем премьер-министра, председателем Государственного комитета по развитию туризма Азизом Абдухакимовым встретилась с руководством футбольного клуба «Атлетико Мадрид» и провела переговоры о сотрудничестве. Вице-президент «Атлетико Мадрид» Иниго Аснар сказал, что партнерство принесет большие результаты, и выразил уверенность, что молодые люди из стран с великой историей будут развивать спортсменов, которые представят страну миру.

В завершение встречи представители «Атлетико Мадрид» предложили создать футбольную академию в Узбекистане и сотрудничать в продвижении туристического потенциала Узбекистана, исходя из возможностей клуба.

Руководство «Атлетико Мадрид» объявило, что в ближайшее время направит узбекской стороне коммерческое предложение, и, если стороны придут к соглашению, представители клуба посетят Узбекистан.

Атлетико Мадрид - профессиональный футбольный клуб из Мадрида, который играет в испанской Ла Лиге (Премьер-лига) и является одним из европейских гроссмейстеров. Клуб проведет свои домашние игры на стадионе «Ванда Метрополитано» на 68 456 мест.