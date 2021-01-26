Монгольский фильм попал в шорт-лист кинопремии «Оскар»

CentralAsia (MNG) - В прошлом году на Берлинском кинофестивале состоялась премьера последней драмы номинированного на «Оскара» режиссера Бямбасурэн Даваа «История плачущего верблюда» («The Story of the Weeping Camel»).

Монголия выбрала драму «Вены мира» («Veins of the World») от режиссера Бямбасурэн Даваа в качестве официальной заявки на премию Оскар 2021 года в категории лучших международных полнометражных фильмов.

В фильме рассказывается об Амре, 11-летнем мальчике, ведущем традиционный кочевой образ жизни в монгольских степях, который видит, что его образу жизни угрожают посягательства международных горнодобывающих компаний, опустошающих естественную среду обитания в поисках золота. Отец Амры Эрдэнэ — предводитель последних противостоящих им кочевников. Когда он умирает, его сын решает вступить в бой.

Премьера фильма «Вены мира» состоялась в прошлом году на Берлинском кинофестивале. Global Screen Telepool занимается международными продажами этого фильма. Монгольский титул — это позднее вступление в гонку «Оскар». С 1 по 5 февраля члены Академии проголосуют за отборочный список на 2021 год, который в этом году будет включать 15 международных функций.





Но Бямбасурэн Даваа не новичок в «Оскаре». Ее дебют, «История плачущего верблюда», был номинирован на лучший документальный полнометражный фильм 2005 года. Она также получила признание за «Пещера желтой собаки» и «Две лошади Чингисхана», два других документальных фильма, действие которых происходит в общинах монгольских кочевников. «Вены мира» — ее дебют в полнометражном кино.

Комментируя присуждение фильма «Оскара» Монголии, Бямбасурэн Даваа отметила, что экологические проблемы, поднятые «Венами мира», «давно стали глобальной проблемой, а не только местной».

После дебюта в Берлине «Вены мира» приобрели несколько международных дистрибьюторов, в том числе Les Films du Preau во Франции, Surtsey Films в Испании и Angel Films в Скандинавии. Pandora Film выпустит фильм на немецком языке в конце этого года.

Номинации на 93-ю церемонию вручения премии Оскар будут объявлены 15 марта. Церемония вручения Оскара 2021 года запланирована на 25 апреля.

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