Будет осуществлено восстановление туристической программы после пандемии

CentralAsia (MNG) - В ближайшие четыре года министерство окружающей среды и туризма Монголии планирует сосредоточить внимание на восстановлении индустрии туризма за счет оживления туристического потока в короткие сроки после пандемии. При этом он нацелен на развитие туризма с учетом особенностей каждого региона, увеличение количества рабочих мест в сельских районах, улучшение условий жизни граждан и уменьшение негативного воздействия туризма на природу и окружающую среду.

Во-первых, программа постпандемического восстановления туристической индустрии будет реализована в партнерстве с Всемирной туристской организацией ООН. И в сотрудничестве с известными экспертами был разработан план внедрения передового международного опыта во внутренний туризм с учетом его специализации, - сказала С.Баясгалан, начальник управления туристической политики и сотрудничества министерства.

Из-за пандемии туристы опасаются заразиться во время путешествия. Следовательно, крайне важно поддерживать безопасность туристических продуктов и услуг, удовлетворять требованиям, а также подтверждать все туристические организации международным сертификатом безопасного туризма и продвигаться на рынке.

После открытия границы страны будет реализован проект по развитию приграничного туризма. Помимо туристов, въезжающих через пункты пропуска через сухопутную границу, туристический поток будет увеличиваться за счет создания рейсов на короткие расстояния. Также есть возможность увеличить количество туристов, приезжающих из других мест. В Монголии необходимо развивать два крупных туристических кластера. Первый — это туристический кластер Алтая, который охватывает четыре страны, включая Монголию, Россию, Китай и Казахстан, а второй — туристический кластер Гоби, который включает регион Гоби в Китае, добавила она.

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