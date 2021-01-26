Между канадской компанией и налоговой службой Монголии возникли разногласия

CentralAsia (MNG) - Монгольская дочерняя компания Kincora получила налоговую оценку от MTA.

Kincora Copper Ltd. сегодня объявила, что ее монгольская дочерняя компания Golden Grouse IBEX LLC получила налоговую оценку на 2021 год на сумму 2,7 млрд тугриков, примерно 950 000 долларов США, от налогового управления Монголии («Монголын Татварын Алба - MTA»).

Налоговая оценка за 2021 год состоит из четырех пунктов, из которых Kincora решительно отвергает достоинства трех, включая подавляющее большинство требований, связанных с слиянием с IBEX в 2016 году (согласованная задолженность составляет 16,2 миллиона тугриков или приблизительно 5700 долларов США).

Слияние IBEX в 2016 году потребовало налоговой оценки, которая последовала за аудитом отчетных периодов компании IBEX и оффшорных соглашений, заключенных при слиянии (IBEX и материнская организация). Налоговая оценка за 2016 год была предварительным условием для закрытия слияния с любой неблагоприятной ответственностью, что позволило обоим контрагентам уйти. По мнению компании, подтвержденному тремя независимыми внешними юридическими заключениями, ретроспективное обязательство по налоговой оценке 2021 года не соответствует налоговой оценке 2016 года и законодательству Монголии, и нет никаких оснований для другого определения.

Вскоре после закрытия слияния IBEX, в середине 2017 года, началась налоговая проверка объединенного предприятия для подтверждения того, что сделка слияния завершена, как она была представлена властям Монголии в 2016 году. Эта проверка была завершена только недавно, и четвертая группа аудиторских проверок, включая члена группы из первоначальной проверки 2016 года, представила налоговую оценку 2021 года. Срок исковой давности для MTA для рассмотрения и ретроспективного разрешения противоречивого налогового акта истекает 10 февраля 2021 года.

Kincora Copper — активный исследователь и генератор проектов, ориентированных на открытия медно-золотого класса мирового уровня.

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