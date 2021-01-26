Проведен капремонт центрального стерилизационного отделения НЦОМД и детской больницы

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии и Азиатский банк развития (АБР) провели капитальный ремонт нового стерилизационного отделения и передали полный комплект оборудования в рамках «Программы развития сектора здравоохранения (НЦОМД -5)».

Правильное планирование больниц и медицинских учреждений в любой стране, техническая и технологическая скорость, прогресс, потенциал медицинских специалистов, качество обслуживания, безопасность и безрисковая среда важнее всего остального. В настоящее время в рамках проекта «Программа развития сектора здравоохранения (НЦОМД -5)», финансируемого АБР, в общей сложности 27 больниц и медицинских учреждений были успешно реализованы с целью «повышения безопасности крови, улучшения управления отходами в медицинских учреждениях, а также улучшения гигиены, профилактики и инфекционного контроля».

На этот раз в реконструкцию здания Национального центра охраны материнства и детства Монголии (НЦОМД) и отделения стерилизации детской больницы было инвестировано 1,7 млрд тугриков (около $597 тыс.), а также поставлено 34 единицы оборудования 13 типов. В результате безопасность клиентов повысилась, и теперь в больнице есть полностью дезактивирующая установка, соответствующая системе вентиляции, принципам и процедурам контроля.

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