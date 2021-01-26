Современное искусство Монголии может быть тем, что нужен миру прямо сейчас, - CoBo Social

CentralAsia (MNG) - Перформанс, земля и цифровое искусство — это некоторые из разнообразных аспектов современного монгольского искусства, на которые сильно повлияли шаманские ритуалы, религиозные мифы и местные культуры, характерные для страны и за ее пределами. В условиях нынешней пандемии и продолжающегося экологического кризиса это могло быть тем видом искусства, который нужен миру прямо сейчас.

В январе этого года монгольский исполнитель перформансов Ганзуг Сэдбазар в сотрудничестве со звукорежиссером и известным музыкантом Даваажаргал Цасчихэр исполнил «Колыбельную для матери-природы» в TKG +, известной тайваньской художественной галерее с экспериментальными амбициями. Это было приурочено к презентации книги тайваньского художника Чарвэя Цая и общегородской Ночи галереи перед региональной художественной ярмаркой Тайбэй Дангдай.





В Монголии на протяжении веков кочевники проводили важные церемонии и ритуалы для испуганных или больных младенцев, чтобы изгонять демонов. Один из таких обычаев включает пение младенцу слов «Не бойся!» или «Буу ай!» на его родном языке для успокоения. Со временем фраза «Буу ай!» была преобразована в «Буувэй» или колыбельную, пишет CoBo Social.

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Вдохновленные этой местной традицией, художники переосмыслили этот ритуал, чтобы подчеркнуть экологически разрушительные пути нынешней технологической эволюции посредством интуитивного и изначального ритуального исполнения с участием человеческого тела, песка, почвы, земли и звука. Даже войдя в пространство, спустя несколько часов после выступления, можно было ощутить это глубокое чувство эзотерической приземленности, пронизывающее воздух.

Помимо древних ритуалов и традиций, связанных с местным шаманизмом, Монголия также связана с тибетским буддизмом. Одним из наиболее интригующих аспектов этого религиозного влияния является Шамбала, мифическое царство.





На протяжении веков многие полагали, что Монголия — это северная земля Шамбалы, хотя в Путеводителе по Шамбале, написанном в середине 18 века Шестым Панчен-ламой (1738-1780), объяснялось, что физическое путешествие в Шамбалу может занять только одно слишком далеко. Чтобы попасть в сказочную страну, нужно было выполнить огромное количество духовных практик. Другими словами, путешествие в Шамбалу было на самом деле внутренним поиском.





Данзанравжаа (1803–1856), пятый ноён-инкарнационный лама, провел большую часть своей старости, строя священное место Шамбалы возле Хамарын Хийда, важного монастыря и места паломничества монголов и буддистов в пустыне Гоби. Построенный в 1853 году, это место стало широко известно в Монголии и Средней Азии. Он был создан как портал для духовного доступа к просветленной природе Шамбалы и возможностей улучшить себя.

После его разрушения в 1930-х годах место, видимое сегодня, является точной копией оригинальной планировки, состоящей из ступ и скульптур, широко раскинувшихся по песку, чем-то напоминающих инсталляции ленд-арта, которыми Монголия наиболее известна в мире искусства. LAM 360 °, также известный как Land Art Mongolia, — это проводимый раз в два года фестиваль искусства в Монголии с участием кураторов и директоров из разных стран, которые также принимали участие в его предыдущих мероприятиях, таких как бывший директор Художественного музея Мори Фумио Нанджо.





Тем не менее, на протяжении всей истории многие иностранные мифы были связаны с легендой о Шамбале, некоторые с намерением заручиться военной или политической поддержкой, например, идентификация России, Монголии или Японии как Шамбалы. Представление об этом мифическом месте даже нашло свое отражение в западных оккультных движениях, других системах верований и, самое главное, в расистских идеологиях.

Нам всем хорошо знакомо это искажение предрассудков и историзации. Именно так мы часто рассматриваем свое существование как личности и общества до сегодняшнего дня. Возможно, особенно сегодня, когда мы живем в разгар кризиса общественного здравоохранения — даже решение выйти из дома или встретиться с кем-то должно рассматриваться как возможный риск, и это справедливо. Но такой образ жизни также может фрагментировать нашу реальность и исказить наше восприятие, пока страх не станет единственной линзой, которую мы знаем. Возможно, это прерогатива искусства — заставлять нас откладывать наши искаженные видоискатели даже на несколько драгоценных и редких моментов.





Один из немногих художников, которые в настоящее время создают работы, которые заставляют нас делать именно это, - мультимедийный художник Төмөр Си-Цинь. У него немецкое и монголо-китайское происхождение, он вырос в Пекине и в Америке. Төмөр является частью нового поколения художников, связанных с «Новым материализмом», который предполагает, что предметы и материалы утверждают свою власть над зрителем, независимо от субъективных культурных интерпретаций. В рамках «Фокус-группы II: Паратексты», недавней онлайн-выставки видеоарта Джорджтауна, Вашингтон, округ Колумбия, галереи Von Ammon Co., «Кампания за новый протокол» Төмөр предлагает новую религию, основанную на уважении нашего места в мире. Физический мир. Клип представляет собой погружение в виртуальную реальность природных пустынных пейзажей с потрясающими видами на горы и долины на фоне искусственного интеллекта. Голос, ставящий под сомнение наш современный образ жизни. Его также можно найти в виде вводного видеоролика на его веб-сайте newpeace.faith, который включает в себя технический документ под названием «Новый протокол».

Хотя все это может показаться причудливым цифровым искусством с модным поворотом Нью-Эйдж для внешне прогрессивного, но консервативного в глубине души инсайдера мира искусства, искусство Төмөра на самом деле является аутентичным выражением, на которое повлияли его собственные унаследованные и опытные связи с культурами коренных народов. и земли. Хотя его отец — этнический монгол, после того, как его мать снова вышла замуж, он вырос со своим отчимом Сан-Карлос-Апач и сестрами в Аризоне. Художник охарактеризовал это как «уникальный опыт, поскольку немногие посторонние могут испытать одновременно глубокую красоту и душераздирающую тьму опыта коренных американцев. Этот опыт оставил меня с осознанием ... безотлагательности послания коренных народов об экологической взаимности сегодня».

Текущая пандемия — это всего лишь последний из серии кризисов и неудач на нашем нынешнем пути как цивилизации. Образ мышления, необходимый для радикального и безотлагательного процесса оценки и экспериментирования, невозможно найти в современных западных обществах или азиатских обществах, одержимых демонстрацией западного внешнего вида. Его можно найти только среди людей и сообществ, которые ценят экологическую и духовную устойчивость как неотъемлемую часть их повседневного мира и неотъемлемой истории. Монгольская культура и вид современного искусства, который она вдохновляет, дают лишь некоторое представление об этом разнообразном, древнем и коренном мире, который мы давно забыли в нашем так называемом стремлении к творческим инновациям и материальному прогрессу.

автор: Рина Деви (Reena Devi)

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