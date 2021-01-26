За сутки в Казахстане коронавирус выявлен у 1266 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1266 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Акмолинская область - 215;
- Павлодарская область - 197;
- город Алматы - 132;
- Северо-Казахстанская область - 110;
- Костанайская область - 104;
- Западно-Казахстанская область - 97;
- город Нур-Султан - 91;
- Атырауская область - 84;
- Карагандинская область - 79;
- Алматинская область - 71;
- Восточно-Казахстанская область - 45;
- Жамбылская область - 21;
- Туркестанская область - 8;
- город Шымкент - 7;
- Кызылординская область - 3;
- Мангистауская область - 2.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 179 720 случаев коронавируса.