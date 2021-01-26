За сутки в Казахстане коронавирус выявлен у 1266 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1266 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Акмолинская область - 215;

- Павлодарская область - 197;

- город Алматы - 132;

- Северо-Казахстанская область - 110;

- Костанайская область - 104;

- Западно-Казахстанская область - 97;

- город Нур-Султан - 91;

- Атырауская область - 84;

- Карагандинская область - 79;

- Алматинская область - 71;

- Восточно-Казахстанская область - 45;

- Жамбылская область - 21;

- Туркестанская область - 8;

- город Шымкент - 7;

- Кызылординская область - 3;

- Мангистауская область - 2.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 179 720 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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