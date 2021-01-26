Путин рассказал о том, чем может заняться после ухода с поста

// РИА Новости / Михаил Климентьев

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин допустил, что после ухода с поста главы государства мог бы заняться виноделием. Об этом он рассказал во время встречи со студентами, отвечая на вопрос о расследовании Алексея Навального о дворце под Геленджиком.



Как сообщает РБК, во время встречи студенты задали ему вопрос о том, как он относится к показанному в фильме. Путин заявил: «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало».



По словам президента, «из всего, что я там видел, я заинтересовался только одним, не бизнесом, не как бизнесом, а как видом деятельности, — это виноделие». «Вот очень хороший вид деятельности, благородный. Не как бизнесом, как видом деятельности я когда-нибудь этим бы позанимался», - сказал он.



«У меня советник есть — Борис Титов, который является владельцем «Абрау-Дюрсо», крупной нашей компании с хорошим бэкграундом. Он у меня сейчас советник. Когда работу закончу, может, я пойду работать советником к нему. Но не как бизнесмен, а как специалист — хотя бы в области права», - добавил Путин.



По словам президента, бизнес его «никогда не интересовал», поскольку это «совсем не его». В то же время Путин отметил, что считает предпринимательскую деятельность благородным занятием с социальной стороны: благодаря бизнесу в том числе создаются рабочие места и развивается экономика.



Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал расследование о «дворце Путина» 19 января. В фильме рассказывается о комплексе зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас. Площадь основного здания составляет 17,7 тыс. квадратных метров, площадь всего участка — 68 га. ФБК показал план комплекса, а также снимки строений и видеозапись с дрона. Общую стоимость строительства объекта ФБК оценил в 100 млрд рублей, а стоимость строительства основного здания комплекса — в $1 млрд.



В ФБК связали с комплексом и почти 300 га виноградников, шато и винные заводы по соседству. Часть земли, по его данным, принадлежит или находится в аренде у фирмы «Лазурная ягода» (марка «Усадьба Дивноморское»). В 2018 году у «Лазурной ягоды» сменился владелец. Им стала структура, соучредителем которой выступает миллиардер Геннадий Тимченко. До этого актив входил в ГК «Абрау-Дюрсо» семьи Титова. Другим совладельцем «Лазурной ягоды» стал Владимир Колбин, ранее создавший компанию «Дивноморье», которая специализируется на выращивании винограда в том же регионе.



Навальный и ФБК считают, что на связь комплекса с президентом указывает то, что, по их информации, в финансировании строительства и содержания объекта, участвовали госкомпании и знакомые с Путиным бизнесмены, а охрану территории осуществляют спецслужбы.



В Кремле какую-либо связь президента с комплексом в Геленджике опровергли. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал расследование ФБК «чистым враньем» и «качественной клюквой», собирающей большое число просмотров. Он попросил россиян «не позволять делать из себя идиотов» и заявил, что в расследовании допущены «очевидные ошибки» при переводе с английского, в частности сообщения об «аквадискотеке» и «складе грязи».



В декабре Путин говорил, что пока не решил, будет ли он еще раз баллотироваться в президенты на выборах в 2024 году, пишет РБК. Он отметил, что «формально разрешение от народа есть». Речь идет о поправке в Конституцию, согласно которой Путин получил право вновь баллотироваться в президенты на выборах 2024 и 2030 годов. В ноябре 2020 года соответствующий законопроект внесли в Госдуму.



В июле 2017 года во время встречи со школьниками Путин, комментируя планы после ухода с поста, сказал, что «в мире есть много интересных занятий», а заниматься политикой можно вне рамок президентских обязанностей. «Есть общественные организации, есть другие, очень интересные для меня направления, например экология. Я ее очень люблю, мне очень нравится это направление», - сказал он.

