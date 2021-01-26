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  26 января 2021
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США помогут подготовить эпидемиологов в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) запустили пятидневную программу обучения полевой эпидемиологии (FETP) для 20 эпидемиологов Узбекистана из Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья и 10 наставников из Ташкентской медицинской академии.

По данным посольства США в Ташкенте, для успешной реализации данной программы в Узбекистане CDC будет сотрудничать с Министерством здравоохранения, Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, и Ташкентской медицинской академией.

Запланированный тренинг будет состоять из трехмесячного модуля обучения без отрыва от производства, который развивает важные навыки для эпидемиологов, работающих на передовой линии в области эпиднадзора за болезнями и реагирования на вспышки.

Программа направлена на улучшение эпиднадзора за болезнями на местном уровне с фокусом на улучшение выявления болезней, отчетности и ответных мер.

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