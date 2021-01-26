В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели почти 1,5 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1445 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 161 758 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 19 487;
- Восточно-Казахстанская область - 19 357;
- Нур-Султан - 19 450;
- Атырауская область - 14 236;
- Карагандинская область - 12 384;
- Павлодарская область - 10 546;
- Северо-Казахстанская область - 9679;
- Западно-Казахстанская область - 8871;
- Костанайская область - 8242;
- Акмолинская область - 7871;
- Алматинская область - 6548;
- Шымкент - 5378;
- Жамбылская область - 5068;
- Туркестанская область - 3756;
- Актюбинская область - 3730;
- Мангистауская область - 3720;
- Кызылординская область - 3435.
Коронавирус в Казахстане
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