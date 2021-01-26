В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели почти 1,5 тыс. человек

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1445 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 161 758 человек, передает оперативный штаб.



В разрезе регионов:

- Алматы - 19 487;

- Восточно-Казахстанская область - 19 357;



- Нур-Султан - 19 450;

- Атырауская область - 14 236;

- Карагандинская область - 12 384;

- Павлодарская область - 10 546;

- Северо-Казахстанская область - 9679;

- Западно-Казахстанская область - 8871;

- Костанайская область - 8242;

- Акмолинская область - 7871;

- Алматинская область - 6548;

- Шымкент - 5378;

- Жамбылская область - 5068;

- Туркестанская область - 3756;



- Актюбинская область - 3730;

- Мангистауская область - 3720;



- Кызылординская область - 3435.





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