Узбекистан приступил к созданию тест-систем на «британский» штамм COVID-19

CentralAsia (UZ) - Ученые Узбекистана работают над созданием тест-системы для выявления «британского штамма» вируса COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития республики.

Сообщается, что центр передовых технологий при министерстве инноваций уже не только начал разрабатывать и производить ПЦР-тест-системы на коронавирус, но и работает с «британским» штаммом.

Присоединиться к исследованиям в области производства вакцин и различных тест-систем на COVID-19 предложила представителям Японии первый заместитель министра инноваций Узбекистана Шахло Турдикулова. Она выразила готовность сотрудничества с исследовательскими организациями и компаниями Японии в данной области. Она также отметила, что Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития приступил к разработке и производству ПЦР-тест-систем, а ученые центра работают над созданием тест-системы для выявления «британского штамма» вируса COVID-19.

Временный Поверенный в делах Японии в Узбекистане Асуши Суда заявил, что окажет помощь в поиске японских компаний, желающих сотрудничать в проведении исследований.



