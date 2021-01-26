Ведется подготовка к импорту вакцин AstraZeneca из Индии, - Ч.Хурэлбаатар

CentralAsia (MNG) - В период пандемии коронавируса на просьбу подавщего в отставку премьер-министра У. Хурэлсуха поставить вакцины в Монголию премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал в ответном письме, что поставит их в кратчайшие сроки и что определенное количество вакцин будет предоставляться бесплатно.

«В настоящее время идет подготовка к импорту вакцины AstraZeneka из Института сывороток Индии», - пишет Ч.Хурэлбаатар, министр финансов и глава рабочей группы по импорту вакцины на своей странице в Facebook.

«Сегодня день, когда Индия празднует День Республики, учрежденный в 1950 году. Это национальный праздник, который отмечает вступление в силу Конституции Индии, которая была принята в ноябре 1949 года, обозначая переход страны от статуса британского доминиона к демократическому управлению. В 2021 году индийский народ отмечает 72-й День Республики. Мы географически далекие, но исторически и культурно близкие «интеллектуальные соседи», - добавил он.

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