Байден отменил запрет на службу в армии США трансгендеров

// AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKI

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден отменил введенный Дональдом Трампом запрет на службу в армии трансгендеров.



«Трансгендерам в рядах вооруженных сил больше не грозит увольнение или демобилизация по причине их гендерной идентичности. Президент Байден убежден, что гендерная идентичность не должна быть препятствием военной службе, и что сила Америки в разнообразии», - передает заявления Белого дома ВВС.



Новый министр обороны США Ллойд Остин, отставной генерал американских вооруженных сил, говорил о необходимости отменить запрет во время его утверждения в сенате. «Если человек здоров, может служить и соответствует всем необходимым требованиям, то ему должно быть позволено служить в армии», - заявил тогда Остин.



По данным министерства обороны на 2019 год на действительной военной службе в США состояло 8980 трансгендеров.



Трамп еще в 2017 году объявил, что США не позволят и не допустят, чтобы в рядах вооруженных сил служили трансгендеры, приводя в качестве объяснения такого запрета «огромную медицинскую стоимость и неудобства»



Запрет вступил в силу в апреле 2019 года. Трансгендерам, которые к тому времени уже несли службу, было разрешено остаться в армии, однако новобранцев-трансгендеров брать перестали.

