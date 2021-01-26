Американец выиграл $1 млрд в лотерее

CentralAsia (CA) - Житель американского штата Мичиган выиграл 1,05 миллиарда долларов, приняв участие в лотерее Mega Millions.



Победитель стал обладателем единственного билета, в котором совпали все шесть номеров. Это 18-й джекпот Mega Millions, выигранный в Мичигане за многие годы.



Данный выигрыш по величине уступает лишь еще одному джекпоту в 1,537 млрд долларов, выигранным в Южной Каролине 23 октября 2018 года — по-прежнему крупнейшему в мире лотерейному выигрышу, когда-либо присуждаемому одному участнику.

