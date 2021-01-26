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  26 января 2021
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Американец выиграл $1 млрд в лотерее

CentralAsia (CA) -  Житель американского штата Мичиган выиграл 1,05 миллиарда долларов, приняв участие в лотерее Mega Millions.

Победитель стал обладателем единственного билета, в котором совпали все шесть номеров. Это 18-й джекпот Mega Millions, выигранный в Мичигане за многие годы.

Данный выигрыш по величине уступает лишь еще одному джекпоту в 1,537 млрд долларов, выигранным в Южной Каролине 23 октября 2018 года — по-прежнему крупнейшему в мире лотерейному выигрышу, когда-либо присуждаемому одному участнику.

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