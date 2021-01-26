Фото — В Испании археологи нашли хрустальный кинжал

CentralAsia (CA) - Археологи во время проведения раскопок на территории гробницы Монтелирио Толос, расположенной в Испании, нашли кинжал, изготовленный из горного хрусталя, возраст которого достигает 5 тыс. лет. Об этом пишет Daily Mail.



Длина оружия составляет 20 сантиметров, его рукоять изготовлена из слоновой кости. Вместе с ним обнаружены 10 наконечников для стрел и другое оружие, а также приспособления для его изготовления.



Как считают эксперты, найденный артефакт можно назвать «самым технически сложным» из когда-либо обнаруженных в доисторической Иберии.

