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  26 января 2021
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Фото — В Испании археологи нашли хрустальный кинжал

CentralAsia (CA) -  Археологи во время проведения раскопок на территории гробницы Монтелирио Толос, расположенной в Испании, нашли кинжал, изготовленный из горного хрусталя, возраст которого достигает 5 тыс. лет. Об этом пишет Daily Mail.

Длина оружия составляет 20 сантиметров, его рукоять изготовлена из слоновой кости. Вместе с ним обнаружены 10 наконечников для стрел и другое оружие, а также приспособления для его изготовления.

Как считают эксперты, найденный артефакт можно назвать «самым технически сложным» из когда-либо обнаруженных в доисторической Иберии.

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