В Ташкенте взорвался газовый баллон в автомобиле, пострадали еще четыре машины (фото)

В Ташкенте взорвался газовый баллон в автомобиле, пострадали еще четыре машины

CentralAsia (UZ) - 25 января в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента взорвался автомобиль «Нексия», в котором был установлен газовый баллон.



Как сообщила пресс-служба МВД Узбекистана, в результате взрыва авто повреждены стоявшие рядом Nexia-3, Spark и два автомобиля Matiz.

Во время взрыва никто из жителей близлежащего дома не пострадал.

Правоохранительные органы расследуют инцидент и выясняют причину происшествия.

МВД Узбекистана призвало водителей обращать внимание на техническое состояние автомобиля, которым они управляют.