В Ташкенте взорвался газовый баллон в автомобиле, пострадали еще четыре машины (фото)

- Узбекистан, происшествия
- 10:36, 26 января 2021
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CentralAsia (UZ) - 25 января в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента взорвался автомобиль «Нексия», в котором был установлен газовый баллон.
Как сообщила пресс-служба МВД Узбекистана, в результате взрыва авто повреждены стоявшие рядом Nexia-3, Spark и два автомобиля Matiz.
Во время взрыва никто из жителей близлежащего дома не пострадал.
Правоохранительные органы расследуют инцидент и выясняют причину происшествия.
МВД Узбекистана призвало водителей обращать внимание на техническое состояние автомобиля, которым они управляют.