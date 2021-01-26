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  26 января 2021
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В Ташкенте взорвался газовый баллон в автомобиле, пострадали еще четыре машины (фото)

CentralAsia (UZ) -  25 января в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента взорвался автомобиль «Нексия», в котором был установлен газовый баллон.

Как сообщила пресс-служба МВД Узбекистана, в результате взрыва авто повреждены стоявшие рядом Nexia-3, Spark и два автомобиля Matiz.

Во время взрыва никто из жителей близлежащего дома не пострадал.

Правоохранительные органы расследуют инцидент и выясняют причину происшествия.

МВД Узбекистана призвало водителей обращать внимание на техническое состояние автомобиля, которым они управляют.

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