Главы МИД Евросоюза требуют освободить Навального и задержанных на митингах

CentralAsia (CA) - На митингах в поддержку Алексея Навального на прошлых выходных по всей России были задержаны более 3 тыс. человек.



Как сообщает Euronews, к их освобождению призвали министры иностранных дел ЕС во время очной встречи в Брюсселе. Дополнительных санкций против России объявлено не было, хотя за них высказалось несколько участников.



Отмечается, что глава внешнеполитического ведомства придает большое значение своей поездке в Москву, намеченной на начало февраля.



«Это будет хорошая возможность обсудить с моим российским коллегой все соответствующие вопросы. Нам нужно будет передать четкое послание о текущей ситуации, спорах о правах и свободах, а также иметь стратегическую дискуссию о наших отношениях с Россией», - сказал Жозеп Боррель.



ЕС уже заморозил активы и запретил поездки к себе 6 лицам, которых они обвиняют в причастности к отравлению Навального. Более широкие экономические санкции Евросоюза в связи с присоединением Крыма к России в 2014 году остаются в силе, несмотря на попытки ряда государств-членов их отменить.



Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям считает, что ограничительные меры против физических лиц не всегда эффективны.



«Если не пускать в Европу на отдых людей, которые в своей стране применяют пытки, то это вряд ли окажет давление на российский режим как таковой. Российский режим столкнётся со значительным давлением только в том случае, если санкции затронут его глубокие экономические связи, особенно доходов от экспорта нефти и газа», - сказал Густав Грессель.

