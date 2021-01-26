Новый штамм коронавируса в Узбекистане не обнаружен

CentralAsia (UZ) - Член штаба по борьбе с коронавирусом, заместитель руководителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Нурмат Атабеков рассказал о том, что сообщения об обнаружении в Узбекистане британского штамма коронавируса – не соответствует действительности.

Ранее в узбекском сегменте социальных сетей распространилась аудиозапись о том, что якобы новый штамм коронавируса обнаружили в Ташкентском государственном педагогическом университете.

«В Узбекистане пока не обнаружили новый штамм коронавируса. Симптомы, о которых говорят в аудиозаписи, можно наблюдать при стандартном штамме. Однако мы не должны смягчать меры, если в стране не обнаружили новый штамм вируса. Мы все еще живем в условиях пандемии», – сказал Атабеков.

Он также подчеркнул, что «разговоры об ужесточении карантинных мер в феврале безосновательны».

«Решение по этому поводу может принять только специальная республиканская комиссия. Когда такое решение будет принято, об этом будет объявлено официально. Ежедневно в Узбекистане коронавирус обнаруживают в разных регионах. В частности, у студента Ташкентского государственного педагогического университета обнаружена коронавирусная инфекция. Но это не новый штамм, а эпидемиологическая ситуация в целом стабильная. Это стандартная практика, когда студенты одного факультета получают разрешение учиться онлайн в течение определенного периода времени», – отметил он.