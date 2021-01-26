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  26 января 2021
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Человечеству предстоят еще долгие годы борьбы с пандемией, - ВОЗ

CentralAsia (CA) -  COVID-19 в будущем может превратиться в эндемическое заболевание, то есть стать характерным для определенной местности, заявил во время брифинга директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Доступ к вакцине в сейчас неоптимален, и такая ситуация сохранится еще долго. Поэтому распространение будет продолжаться. В этом году мы можем значительно сократить смертность и вернуться к нормальной жизни. Но вирус продолжит распространятся, если мы не сможем обуздать. Поэтому сейчас главное снизить потенциал инфекции», - сказал специалист.

Райан отметил, что человечеству удалось победить пока только оспу. Ликвидировать же такие болезни, как полиомиелит и корь, до сих пор не получается, подчеркнул он.

«Несмотря на прогресс, которого мы добились, в борьбе с COVID-19, остается большое количество факторов, указывающее на то, что справиться с эпидемией будет не так просто», - заявил он.

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