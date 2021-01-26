Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 78 471

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 25 января количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 78 471 человек (+42).

По данным Минздрава, за сутки 42 новых случая были выявлены в 3 регионах страны.

Всего выздоровели 76 912 (+50) человек, а показатель выздоровления составил 98%.

Из 938 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 158 находятся в тяжёлом состоянии, а 32 - в критическом.