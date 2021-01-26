[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 78 471

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 25 января количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 78 471 человек (+42).

По данным Минздрава, за сутки 42 новых случая были выявлены в 3 регионах страны.

Всего выздоровели 76 912 (+50) человек, а показатель выздоровления составил 98%.

Из 938 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 158 находятся в тяжёлом состоянии, а 32 - в критическом.

Новости по теме:

print
  • В Таджикистане за сутки не зафиксировано новых случаев коронавируса, - Минздрав
  • Создатель «Новичка» планирует выпустить лекарство от коронавируса
  • Новый штамм коронавируса в Узбекистане не обнаружен


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com