Правительство Монголии предложило компании Rio Tinto расторгнуть инвестиционное соглашение

CentralAsia (MNG) - Х. Нямбаатар, исполняющий обязанности министра юстиции и внутренних дел Монголии, посетил площадь Сухэ-Батора, чтобы проинформировать от имени правительства о продолжающихся переговорах с группой Rio Tinto.

«Впервые правительство Монголии выдвинуло требования к инвесторам. Они включали полную отмену Дубайского соглашения и изменение соглашения о капитальных инвестициях 2009 года», - сказал Нямбаатар.

Переговорную группу возглавляет заместитель председателя Кабмина Б.Солонго. Она прибыла на площадь Сухэ-Батора вместе с Х. Нямбаатаром.

Они попросили депутата С.Ганбаатара прекратить голодовку. «Мы обеспокоены вашим здоровьем и распространением инфекции», - сказали они.

Уже второй день продолжается голодовка депутата на центральной площади.





Адвокат и заместитель председателя Кабмина Б. Солонго была уполномочена представлять правительство в суде Нью-Йорка.

«По нашим данным, до 31 января споров по поводу подачи встречного иска нет. Как известно, налоговый арбитраж по проекту «Оюу-Толгой» продолжается. Правительство должно прокомментировать спор до 21 февраля. Мы работаем над подготовкой обоснованного ответа. И ведется подготовка. В 2018 году правительство выпустило налоговый счет на сумму 350 миллиардов тугриков (около $123 млн) ООО «Оюу-Толгой». Кроме того, в прошлом месяце был выставлен налоговый счет на 650 миллиардов тугриков (около $228,1 млн). Компания решила не платить эти налоговые акты, что привело к спору. Правительство будет отстаивать свою позицию и участвовать в арбитражных спорах», - объяснила она.

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