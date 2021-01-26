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  26 января 2021
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Национализм в отношении вакцин может стоить мировой экономике до $9,2 трлн, - ВОЗ

CentralAsia (CA) -  На этой неделе общее количество зараженных коронавирусом в мире может достичь 100 миллионов человек.

Как сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гейбрейесус, в новом отчете Международной организации труда анализируется влияние пандемии на мировую экономику.

В отчете прогнозируется, что в большинстве стран зараженные коронавирусом вылечатся во второй половине 2021 года, в зависимости от доступа к вакцинации.

Глава ВОЗ рекомендует помочь странам с низким и средним уровнем доходов в развертывании вакцины и восстановлении экономики.

Национализм в отношении вакцин может стоить мировой экономике до $9,2 трлн, и почти половина этой суммы — 4,5 трлн придется на самые богатые страны, заявил Гебрейесус, ссылаясь на результаты анализа Исследовательского фонда Международной торговой палаты.

«Национализм в отношении вакцин может служить краткосрочным политическим целям. Но в среднесрочных и долгосрочных экономических интересах каждой страны поддерживать справедливость при распределении вакцин», - сказал глава ВОЗ.

Пока мы говорим, богатые страны внедряют вакцины, а менее развитые страны мира наблюдают и ждут, добавил он.

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