Россия организовала для своих граждан вывозной рейс из Туркменистана

CentralAsia (TM) - Накануне, 25 января, из аэропорта Туркменабата вылетел в Москву организованный Посольством России рейс российской авиакомпании S7. Воспользоваться авиаперелетом смогли 177 человек, говорится в информационном сообщение дипведомства.

Это шестой рейс с марта 2020 года, когда было временно приостановлено выполнение регулярных рейсов и из Туркменистана.

В Туркменистане пока официально не зарегистрировано случаев коронавируса.