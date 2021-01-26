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  26 января 2021
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Россия организовала для своих граждан вывозной рейс из Туркменистана

CentralAsia (TM) -  Накануне, 25 января, из аэропорта Туркменабата вылетел в Москву организованный Посольством России рейс российской авиакомпании S7. Воспользоваться авиаперелетом смогли 177 человек, говорится в информационном сообщение дипведомства.

Это шестой рейс с марта 2020 года, когда было временно приостановлено выполнение регулярных рейсов и из Туркменистана.

В Туркменистане пока официально не зарегистрировано случаев коронавируса.

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