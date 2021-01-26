WhatsApp теряет миллионы пользователей по всему миру

CentralAsia (CA) - Предстоящие обновления условий в мессенджере WhatsApp подтолкнули миллионов пользователей перейти на альтернативные сервисы, такие как Signal и Telegram, пишет The Guardian.



По данным комитета по внутренним делам парламента Великобритании, за первые три недели января к Signal присоединились 7,5 миллионов пользователей по всему миру, а к Telegram — 25 миллионов. В обоих случаях увеличение произошло за счет потери пользователей WhatsApp, указывает издание.



Обновления в сервисе дают право системе читать сообщения пользователей и передавать информацию компании Facebook, в которую входит мессенджер. Речь идет о геолокации, сведениях об установке и удалении программ, принадлежащих Facebook. Но WhatsApp был вынужден отложить внедрение новых условий, которое было запланировано на 8 февраля.



«Мы хотим четко указать, что обновление политики никоим образом не влияет на конфиденциальность ваших данных», - говорится в сообщении компании.