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  26 января 2021
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WhatsApp теряет миллионы пользователей по всему миру

CentralAsia (CA) -  Предстоящие обновления условий в мессенджере WhatsApp подтолкнули миллионов пользователей перейти на альтернативные сервисы, такие как Signal и Telegram, пишет The Guardian.

По данным комитета по внутренним делам парламента Великобритании, за первые три недели января к Signal присоединились 7,5 миллионов пользователей по всему миру, а к Telegram — 25 миллионов. В обоих случаях увеличение произошло за счет потери пользователей WhatsApp, указывает издание.

Обновления в сервисе дают право системе читать сообщения пользователей и передавать информацию компании Facebook, в которую входит мессенджер. Речь идет о геолокации, сведениях об установке и удалении программ, принадлежащих Facebook. Но WhatsApp был вынужден отложить внедрение новых условий, которое было запланировано на 8 февраля.

«Мы хотим четко указать, что обновление политики никоим образом не влияет на конфиденциальность ваших данных», - говорится в сообщении компании.

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