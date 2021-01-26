Персональные данные граждан Узбекистана будут хранить в стране

CentralAsia (UZ) - С апреля текущего года владельцы сайтов будут обязаны хранить персональные данные узбекистанцев внутри страны. Эти требования были внесены в закон о персональных данных.

Согласно изменениям, персональные данные граждан Узбекистана должны обрабатываться на технических средствах, физически расположенных на территории Узбекистана и в зарегистрированных в Государственном реестре.

Требование локализации данных распространяется на обработку данных с использованием информационных технологий, в том числе через интернет.

Обязанность соблюдения лежит на владельце или операторе базы данных. Поправка вступит в силу через три месяца — с середины апреля.

Закон «О персональных данных» был принят два года назад — в январе 2019 года и вступил в силу с 1 октября того же года.