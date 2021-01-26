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  26 января 2021
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Узбекистан готовит «дорожную карту» по сотрудничеству с ЕАЭС

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане для сотрудничества республики с ЕАЭС разработали проект «Дорожной карты» на 2021 год, сообщает ИА «Дунё».

С получением Узбекистаном статуса наблюдателя в ЕАЭС появилась необходимость более глубокого изучения механизмов правового регулирования для участия на рынках участников организации, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане также создана рабочая группа, которая будет изучать положительные и отрицательные стороны от вступления страны в союз.

11 декабря прошлого года Узбекистану был предоставлен статус наблюдателя в ЕАЭС. Позже президент назвал ключевые причины развития диалога с ЕАЭС. 14 января члены Евразийского Экономического Союза сообщили, что ждут присоединения Узбекистана к ЕАЭС.

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