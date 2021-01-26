Президент Таджикистана объявил о полной победе над коронавирусом в стране

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил о полной победе над коронавирусом в стране.



«Коронавируса в Таджикистане сейчас нет, он у нас полностью уничтожен», - сказал он в послании к парламенту республики.



Он добавил, что не стоит расслабляться и забывать о правилах личной и общественной гигиены.



«Для борьбы с пандемией коронавируса было организовано свыше 7 тыс. новых мест в больницах для пациентов, инфицированных COVID-19, которых обслуживали 5400 медработников», - сказал Рахмон.



По данным Министерства здравоохранения, в Таджикистане в течение 15 дней нет новых случаев инфицирования коронавирусом.

Коронавирус в Таджикистане

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