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  26 января 2021
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Токаев намерен привиться казахстанской вакциной

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен привиться отечественной вакциной от коронавируса. Об этом он сообщил сегодня на расширенном заседании правительства.

«Надеемся на положительный итог тестирования отечественной вакцины. В этом случае я привьюсь именно казахстанской вакциной, если, конечно же, она покажет хорошие результаты. Надеюсь, что это случится», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В Казахстане одним из первых прививку от коронавируса вакциной отечественной разработки получил Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, сообщает портал zakon.kz. Также в числе добровольцев получили вакцину помощник президента РК Ерлан Карин, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Коронавирус в Казахстане
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