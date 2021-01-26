Токаев намерен привиться казахстанской вакциной

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен привиться отечественной вакциной от коронавируса. Об этом он сообщил сегодня на расширенном заседании правительства.



«Надеемся на положительный итог тестирования отечественной вакцины. В этом случае я привьюсь именно казахстанской вакциной, если, конечно же, она покажет хорошие результаты. Надеюсь, что это случится», - сказал Касым-Жомарт Токаев.



В Казахстане одним из первых прививку от коронавируса вакциной отечественной разработки получил Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, сообщает портал zakon.kz. Также в числе добровольцев получили вакцину помощник президента РК Ерлан Карин, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.



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