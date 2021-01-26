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  26 января 2021
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В России за сутки коронавирусом заразились более 18 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки зарегистрирован 18 241 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1933 (10,6%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрирован 3 756 931 случай (+0,49%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 100 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 292 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 648 799 человек.

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