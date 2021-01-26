Число жертв коронавируса в России превысило 70 тысяч

CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 564 человека, передает оперативный штаб.



Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 70 и Санкт-Петербурге — 58.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 70 482 человек. Всего с начала пандемии в РФ СOVID-19 выявлен у 3,7 млн человек, из них выздоровели — 3,1 млн, под медицинским наблюдением остаются 648 799 пациентов.