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  26 января 2021
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Число жертв коронавируса в России превысило 70 тысяч

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 564 человека, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 70 и Санкт-Петербурге — 58.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 70 482 человек. Всего с начала пандемии в РФ СOVID-19 выявлен у 3,7 млн человек, из них выздоровели — 3,1 млн, под медицинским наблюдением остаются 648 799 пациентов.

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