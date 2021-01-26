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  26 января 2021
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В Турции разработали спрей, убивающий коронавирус за минуту

CentralAsia (CA) -  Ученые из университета Улудаг в Бурсе, Турция разработали назальный спрей, который может убить коронавирус за одну минуту, сообщает Daily Sabah.

Раствор под названием Genoxyn был разработан учеными в университете Улудаг, они сотрудничали с университетом Чукурова для проверки антимикробного и противовирусного действия препарата.

«Смерть вируса за короткое время означает предотвращения его попадания в клетки и уменьшение количества вируса», - рассказал один из разработчиков Ахмет Юмит Сабанджи.

При этом, по словам ученых, препарат уничтожает вирус, не повреждая ткани ротовой и носовой полостей.

Первичная формула препарата была разработана около двух лет назад, ее удалось усовершенствовать сейчас с использованием нанотехнологий, после чего было зафиксировано положительный результат действия в уничтожении коронавируса. Отмечается, что препарат действует не только на COVID-19, но и на другие вирусы, бактерии и грибки.

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