В Турции разработали спрей, убивающий коронавирус за минуту

CentralAsia (CA) - Ученые из университета Улудаг в Бурсе, Турция разработали назальный спрей, который может убить коронавирус за одну минуту, сообщает Daily Sabah.



Раствор под названием Genoxyn был разработан учеными в университете Улудаг, они сотрудничали с университетом Чукурова для проверки антимикробного и противовирусного действия препарата.



«Смерть вируса за короткое время означает предотвращения его попадания в клетки и уменьшение количества вируса», - рассказал один из разработчиков Ахмет Юмит Сабанджи.



При этом, по словам ученых, препарат уничтожает вирус, не повреждая ткани ротовой и носовой полостей.



Первичная формула препарата была разработана около двух лет назад, ее удалось усовершенствовать сейчас с использованием нанотехнологий, после чего было зафиксировано положительный результат действия в уничтожении коронавируса. Отмечается, что препарат действует не только на COVID-19, но и на другие вирусы, бактерии и грибки.

