В Туркменистане начали продлевать водительские права женщинам

CentralAsia (TM) - В Туркменистане начали продлевать водительские права всем женщинам, независимо от места работы и социального статуса. Неделей ранее стало известно, что права продлили сотрудницам некоторых посольств и автомобилисткам, у которых есть члены семьи с инвалидностью или онкологическим заболеванием.

По информации источников turkmen.news, права получили около 20 женщин, которые не принадлежат к какой-то особой категории. Процесс продления документов продолжается. Автомобилисткам обещают и в дальнейшем поэтапно выдавать обновленные права.

Как сообщается, получение женщинами прав впервые все еще остается под запретом. Речь исключительно о возвращении за руль тех автомобилисток, у которых истек десятилетний срок действия документов.

Водительские удостоверения женщинам отказывались продлевать с 2018 года. Получить права с нуля также было невозможно. Сотрудники ГАИ никак не объясняли этот запрет и не ссылались ни на какие нормативные акты. Некоторые женщины писали жалобы в МВД, прокуратуру и к омбудсмену, но им просто отвечали, что они имеют полное право ходатайствовать о продлении водительского удостоверения. Женщины показывали эти ответы в ГАИ, но добиться успеха это не помогало.

В сентябре 2020 года около трех десятков жительниц Ашхабада несколько раз устраивали стихийные акции протеста у здания Службы дорожной полиции. Также они пытались попасть на прием к главе МВД Мамметхану Чакыеву. В итоге Чакыев получил от Гурбангулы Бердымухамедова строгий выговор, а тех, кто хотел с ним пообщаться, стали поодиночке вызывать в полицию и угрожать. После этого протесты прекратились.