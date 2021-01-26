В Нидерландах прошла вторая ночь беспорядков

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CentralAsia (CA) - В Нидерландах вторую ночь подряд продолжаются столкновения противников новых коронавирусных ограничений с полицией.



Как пишет ВВС, в Роттердаме полиции пришлось применить слезоточивый газ и стрелять в воздух, чтобы утихомирить протестующих против введения комендантского часа.



Прошлой ночью полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Эйндховене и Амстердаме. Противники карантина бросали петарды, грабили супермаркеты и били витрины магазинов.



Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осудил участников беспорядков, заявив, что их действия не имеют ничего общего с борьбой за свободу, а являются преступным насилием.



В Нидерландах комендантский час с 21:00 до 04:30 введен впервые после Второй мировой войны.



В понедельник беспорядки перекинулись еще на ряд городов, столкновения произошли в Амстердаме, Роттердаме, Амерсфоорте и Гелине.



Общее число задержанных в стране достигло 250 человек.