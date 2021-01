Американская группа провела концерт, заключив зрителей в отдельные пластиковые пузыри. Фото

CentralAsia (CA) - Американская группа The Flaming Lips провела два концерта на фоне пандемии и ограничительных мер, не нарушая правил социального дистанцирования. Для этого всех зрителей пришлось заключить в пластиковые пузыри, пишет The New York Times.



Внутри каждого пузыря было по бутылке воды и две таблички, которые посетители показывали персоналу, если им становилось слишком жарко или нужно было выйти в туалет. В первом случае в пузырь нагоняли прохладного воздуха с помощью компрессора. Во втором — посетителя внутри шара сопровождали в санитарную зону, а там выпускали.



Подготовка к концертам началась еще в прошлом году. «Это очень странное мероприятие с кучей ограничений. Но эти странности необходимы, чтобы мы смогли насладиться концертом, не подвергая опасности наших близких», - сказал фронтмен группы Уэйн Койн.