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  26 января 2021
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Американская группа провела концерт, заключив зрителей в отдельные пластиковые пузыри. Фото

CentralAsia (CA) -  Американская группа The Flaming Lips провела два концерта на фоне пандемии и ограничительных мер, не нарушая правил социального дистанцирования. Для этого всех зрителей пришлось заключить в пластиковые пузыри, пишет The New York Times.

Внутри каждого пузыря было по бутылке воды и две таблички, которые посетители показывали персоналу, если им становилось слишком жарко или нужно было выйти в туалет. В первом случае в пузырь нагоняли прохладного воздуха с помощью компрессора. Во втором — посетителя внутри шара сопровождали в санитарную зону, а там выпускали.

Подготовка к концертам началась еще в прошлом году. «Это очень странное мероприятие с кучей ограничений. Но эти странности необходимы, чтобы мы смогли насладиться концертом, не подвергая опасности наших близких», - сказал фронтмен группы Уэйн Койн.

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