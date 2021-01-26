В Узбекистане раскупили всю партию из 316 новых автомобилей Tracker за один день

CentralAsia (UZ) - Первая партия автомобилей Chevrolet Tracker нового поколения была полностью распродана в первый день открытия продаж. Об этом сообщает пресс-служба UzAuto.

«316 автомобилей было законтрактовано 25 января текущего года, и первые покупатели уже опробовали новинку на дорогах Узбекистана», – отметили в компании.

С 25 января в продажу поступила новая модель Chevrolet Tracker из Китая. По данным UzAuto, цены на две доступные в Узбекистане комплектации составляют: базовая комплектация: 166 899 500 сумов (с НДС) или более $15,8 тысяч. Цены на авто комплектации LT составят 221 999 999 сумов (с НДС) или $21 тыс.