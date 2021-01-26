Узбекистан и Казахстан запустят новую высокоскоростную железную дорогу

CentralAsia (KZ) - Из Туркестана через Шымкент в Ташкент планируется построить высокоскоростную железную дорогу. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, сообщили казахстанские СМИ.

По словам премьера, строительство высокоскоростной железной дороги увеличит приток туристов. В текущем году в Казахстан будет начата работа по реализации инвестпроектов на $2,3 млн, подчеркнул премьер. В том числе планируется развивать направления экотуризм в национальных парках.

Мамин также отметил, что для исключения «узких мест» и повышения пропускной способности в железнодорожных потоках в двух направлениях – Казахстан – КНР и Казахстан – Узбекистан начнут модернизацию и строительство железнодорожных путей.

В рамках масштабной модернизации транспортной инфраструктуры Казахстана и реализации транспортного потенциала будут завершены строительство и реконструкция 6 тыс. км автодорог. Кроме того, в этом году будет введена платность на 5,8 тыс. км дорог.

"Это позволит создать 22 тысяч новых рабочих мест в отрасли туризма с ростом на 50%, а также 100 тысяч новых рабочих мест в смежных отраслях экономики", – отметил он.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения