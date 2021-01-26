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  26 января 2021
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В Туркменистане впервые отметят праздник туркменского алабая

CentralAsia (TM) -  В национальном календаре Туркменистана, появится новый праздник – Праздник туркменского алабая. Совершая рабочую поездку по Ашхабаду, президент Гурбангулы Бердымухамедов 25 января предложил совместить его с Национальным праздником туркменского скакуна, который, по традиции, отмечается в Туркменистане в последнее воскресенье апреля.

«Говоря о целесообразности совместить праздник туркменского алабая с Национальным праздником туркменского скакуна, глава государства Гурбангулы Бердымухамедов распорядился обеспечить высокий организационный уровень торжеств, приуроченных к знаменательным в жизни страны и народа событиям», – говорится в официальном материале Государственного информационного агентства Туркменистана.

Как доложил руководитель Международной ассоциации «Туркменские алабаи» Сердар Бердымухамедов в рамках праздничных мероприятий состоятся конкурс красоты алабаев и соревнования по аджилити.

Глава государства также отметил, что уникальные качества этой породы должны быть отражены в произведениях скульпторов, художников и ювелиров, которые будут представлены на выставке, приуроченной к торжеству.

Алабай является достоянием и национальной гордостью Туркменистана.

В прошлом году по инициативе президента Гурбангулы Бердымухамедова была учреждена Международная ассоциация «Туркменские алабаи», насчитывающая в своём составе представителей 25 стран.

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