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  26 января 2021
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Премьер-министр Италии объявил об отставке
// Reuters

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Италии Джузеппе Конте официально объявил о решении покинуть свой пост. Об этом сообщает Интерфакс.

Ожидается, что в ближайшее время он передаст прошение об отставке президенту страны Серджо Маттарелле. Тому предстоит решить, давать ли Конте шанс сформировать новое правительство или же организовать в стране новые выборы.

О планах Конте покинуть свой пост в связи с разногласиями в правящей коалиции стало известно в понедельник.

Итальянские СМИ отмечают, что Маттарелла склоняется к тому, чтобы не проводить выборов, поручить Конте уже в третий раз сформировать правительство. Однако сначала президент намерен убедиться, что премьер сможет рассчитывать на стабильное большинство в парламенте.

Ожидается, что на этот раз Маттарелла быстро проведет консультации с представителями итальянских партий и позже на этой неделе объявит о своем решении.

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