Генпрокуратура Узбекистана предлагает наказывать сроком до 7 лет за самовольное подключение газа, воды, электричества

CentralAsia (UZ) - Генпрокуратура Узбекистана опубликовала проект закона, которым предлагается ужесточить ответственность за нарушение правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом.

Согласно поправкам, в дальнейшем за такие нарушения отменят административные наказания и введут уголовную ответственность.

Предлагается за самовольное подключение к электрическим, тепловым, газовым или водопроводным сетям общего пользования либо умышленная порча приборов учета электрической, тепловой энергии, природного газа, холодной или горячей воды, в том числе их пломб, либо вмешательство в приборы учета извне с целью изменения их показателей, совершенные с причинением значительного ущерба, наказывать штрафом от 70 базовых расчётных величин (1 БРВ равна 223 тысячам сумов или более 20 долларов США) либо лишением свободы от одного года до трех лет.

При совершении данного правонарушения с причинением крупного ущерба грозит штраф от 150 БРВ либо лишение свободы от трех до пяти лет.

При совершении данного правонарушения с причинением особо крупного ущерба грозит штраф от 300 БРВ либо лишение свободы от пяти до семи лет.

Наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы не применяются в случае возмещения материального ущерба.

Лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если им возмещен материальный ущерб в течение тридцати дней после обнаружения преступления.