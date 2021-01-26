В Узбекистане разрешили проведение концертов и работу ресторанов

- Узбекистан, общество
- 18:01, 26 января 2021
- Просмотров: 292
CentralAsia (UZ) - В связи с тем, что с ноября 2020 года ситуация с пандемией коронавируса в Узбекистане стабилизировалась, карантинные ограничения постепенно снимаются, а социально-экономическая сфера восстанавливается, сообщает Минздрав республики.
Учитывая призывы многих представителей культурной сферы в последние дни, а также с целью создания благоприятных условий для культурного отдыха народа, с 28 января разрешено проводить мероприятия в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Решением Республиканской специальной комиссии установлены следующие требования к проведению концертов и представлений:
- Организация количества зрителей в концертных залах с учетом вместимости аудитории не более 50%;
- Сохранение расстояния, необходимого для поддержания социальной дистанции;
- Зрители и обслуживающий персонал, посещающие концертные залы, должны быть маски.
Постановлением также снимаются ограничения по времени работы заведений общественного питания, ранее установленные с 08.00 до 23.00 часов.
Республиканская спецкомиссия призывает наших людей соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции и повысить персональную ответственность за сохранение сложившейся ситуации.