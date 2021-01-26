В Узбекистане разрешили проведение концертов и работу ресторанов

CentralAsia (UZ) - В связи с тем, что с ноября 2020 года ситуация с пандемией коронавируса в Узбекистане стабилизировалась, карантинные ограничения постепенно снимаются, а социально-экономическая сфера восстанавливается, сообщает Минздрав республики.



Учитывая призывы многих представителей культурной сферы в последние дни, а также с целью создания благоприятных условий для культурного отдыха народа, с 28 января разрешено проводить мероприятия в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Решением Республиканской специальной комиссии установлены следующие требования к проведению концертов и представлений:

Организация количества зрителей в концертных залах с учетом вместимости аудитории не более 50%;

Сохранение расстояния, необходимого для поддержания социальной дистанции;

Зрители и обслуживающий персонал, посещающие концертные залы, должны быть маски.

Постановлением также снимаются ограничения по времени работы заведений общественного питания, ранее установленные с 08.00 до 23.00 часов.

Республиканская спецкомиссия призывает наших людей соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции и повысить персональную ответственность за сохранение сложившейся ситуации.