Узбекистан усилит охрану государственной границы

CentralAsia (UZ) - Постановлением правительства Узбекистана от 23 января текущего года утверждено Положение об отрядах содействия Пограничным войскам Службы государственной безопасности «Чегара посбонлари».

Согласно Положению, отряды содействия Пограничным войскам «Чегара посбонлари» (отряды содействия) состоят из граждан, проживающих в пограничной зоне, в прилегающих к государственной границе районам, а также рабочих и служащих, работающих в учреждениях, предприятиях и организациях, расположенных вблизи государственной границы.

В состав отрядов содействия на добровольной основе принимаются здоровые граждане Узбекистана в возрасте от 18 до 60 лет и уважающие права и свободы граждан.

Участие под контролем Пограничных войск в мероприятиях, проводимых в приграничных населенных пунктах, ведение наблюдения в указанных районах и участие в патрулировании общественных мест, прилегающих улиц и заброшенных территорий в приграничных районах являются одной из основных задач отрядов содействия.

Отряд содействия организуется при воинской части Пограничных войск в составе 1 командира и до 9 членов отряда.

Членам отряда содействия выдается удостоверение, форма удостоверения и порядок его выдачи определяются Службой государственной безопасности.

При охране и защите государственной границы в случае необходимости члены отряда содействия временно освобождаются от своей деятельности на основании согласия работодателя с основного места работы, не превышающего в общей сложности 30 рабочих дней в течение года, при этом сохраняется их трудовой стаж и среднемесячная заработная плата.

Членам отряда содействия устанавливаются ежемесячные выплаты в следующих размерах: командирам – до 1,41 размера от минимального размера оплаты труда, членам – до 1,06 размера от минимального размера оплаты труда.