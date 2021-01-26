Таджикистан отправит на стройки России 400 трудовых мигрантов

CentralAsia (TJ) - Таджикские власти заявляют, что они подготовили во взаимодействии с властями принимающей страны программу выезда в трудовую миграцию группы из более чем 400 граждан Таджикистана в город Иркутск.

Сообщается, что в ближайшие дни эта группа должна прибыть к месту назначения и начать работу в сфере строительства. В то время как большинство трудовых мигрантов приветствуют возможность выехать в Россию во время закрытых границ, некоторые из них заявляют, что в прошлом подобные программы не имели успеха. Два года назад Россия и Таджикистан подписали соглашение об организованном найме мигрантов на работу в Российской Федерации. Однако набор на работу таким образом в прошлом был не очень успешным.

Ежегодно более одного миллиона таджикских граждан выезжают в Российскую Федерацию в поисках работы. Однако после начала пандемии коронавируса в прошлом году границы были закрыты и регулярные рейсы между Россией и Таджикистаном приостановлены. В течение прошлого года сотни тысяч таджикских мигрантов не смогли по этой причине выехать на заработки в Россию.

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