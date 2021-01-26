Песков рассказал, кто может быть владельцем "дворца" в Геленджике

Владимир Путин жана Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Владельцем "дворца" в Геленджике является один или несколько предпринимателей, передаёт РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Накануне президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы во время встречи со студентами, заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему подготовили помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" Навального не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.

"Что касается владельцев этого объекта, согласитесь, что, вернее, очевидно, что владельцем является предприниматель. Действительно, это большой объект, хорошо известный в Геленджике. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом", — рассказал Песков журналистам.

При этом спикер Кремля заявил, что имена владельцев разглашать не будут, поскольку это некорректно.

Он также посоветовал журналистам, которые спрашивали, почему над объектом находится бесполетная зона и почему "дворец" охраняется ФСО, уточнить это непосредственно в ведомстве.