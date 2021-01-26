ВОЗ выступила против вакцинации спортсменов от СOVID вне очереди

CentralAsia (CA) - Исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан призвал не предоставлять спортсменам первоочередное право на вакцинацию от коронавируса. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции.

«Необходимо, чтобы медицинские работники, пожилые люди и другие наиболее уязвимые для коронавируса слои населения получили вакцину от COVID-19», — заявил Райан в ответ на вопрос журналиста, спросившего о возможности первоочередной вакцинации для участников Олимпийских игр. Он отметил, что сейчас вакцины недостаточно даже для того, чтобы обеспечить тех, кто в ней нуждается.

При этом Райан выразил уверенность, что это не помешает провести Олимпийские игры на высшем уровне. Также он отметил, что ВОЗ готова продолжать давать рекомендации Международному олимпийскому комитету (МОК) и властям Японии по мерам противодействия коронавирусу.

Райан добавил, что окончательное решение о проведении или отмене Олимпийских игр останется за организациями.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако в руководстве МОК приняли решение отменить соревнования из-за коронавирусной пандемии и перенести турнир на год. В 2021 году они должны пройти с 23 июля по 8 августа.