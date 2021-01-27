Монголия, остров демократии, - BNE IntelliNews

CentralAsia (MNG) - Год назад с тех пор, как началась чрезвычайная ситуация с коронавирусом, в Монголии прошли два успешных очных голосования. Хотя граждане были готовы терпеть изоляцию, они также были полны решимости участвовать в свободной многопартийной демократии, которой они очень гордятся.

Монголия окружена двумя своими гигантскими соседями, Китаем и Россией, один из которых является коммунистическим, а другой — в лучшем случае несовершенной демократией. Этот примечательный факт побудил тогдашнего государственного секретаря США Джона Керри назвать Монголию «оазисом демократии».

Монголия провозгласила свою независимость от Маньчжурской империи Цинь в 1911 году. До 1921 года, когда была создана Монгольская Народная Республика, ее возглавлял теократический лидер Богд-Хан. В 1924 году Богд Хаан умер, возможно, убит большевиками. Монархия была упразднена, большинство членов королевской семьи было убито, и страна оставалась советским сателлитом до распада Советского Союза. В 1990 году Монголия пережила мирный переход к демократии. К 1992 году в стране была многопартийная политическая система, конституция и рыночная экономика.

Высокий балл

Уникальность Монголии заключается не только в том, что она является единственной высокоэффективной демократией в регионе, но и по многим показателям развития монголы получают более высокие баллы по сравнению с другими странами с их доходом примерно в 4000 долларов в год.

Грамотность взрослого населения в Монголии составляет почти 99%, что ставит страну впереди Саудовской Аравии, Малайзии, Индии и Пакистана. Индекс коэффициента Джини в Монголии, или показатель неравенства доходов, составляет всего 3,27, что довольно скромно, когда США и Китай имеют более 4 баллов. (Коэффициент Джини — статистический показатель степени расслоения общества данной страны или региона по какому-либо изучаемому признаку. Используется для оценки экономического неравенства.) Средний монгольский взрослый имеет почти 10 лет формального образования, наравне с европейскими странами, такими как Греция и Испания, и намного опережает Индию, где средний взрослый имеет только 6,9 лет образования. Монголия занимает 106-е место по индексу восприятия коррупции Transparency International, который связывает страну с Бразилией. Свобода прессы — еще одна область, в которой Монголия преуспела на удивление хорошо. Репортеры без границ ставят Монголию на 73-е место, что намного выше Израиля и Венгрии. А по качеству демократии Монголия занимает 62-е место в мире, Россия — 132-е, а Китай — 152-е.

Д-р Чинбурэн Жигжидсурэн, специальный советник премьер-министра Монголии по вопросам здравоохранения, п прошлом году был избран в парламент Монголии, чтобы представлять район Баянзурх в Улан-Баторе, столице страны. Он привел несколько причин, по которым, по его мнению, демократия в Монголии была более качественной, чем в Китае, России или Центральной Азии.

«Во-первых, это география». он сказал. «Мы находимся между двумя странами-гигантами - Китаем и Россией. И мы не имеем выхода к морю». Монголы всегда боялись, что два голодных соседа их сожрут. Южная Монголия, население которой превышает население Монголии, в настоящее время является китайской провинцией Внутренняя Монголия. Точно так же в восточной части России находятся Республика Бурятия, Республика Тыва и Республика Алтай, которые являются домом для монгольских народов и когда-то были частью Великой Монгольской Империи.

Приветственный буфер

В то время как страх аннексии является широко распространенной чертой политической жизни Монголии, свободная и независимая Монголия также служит желанным буфером между Китаем и Россией, двумя иногда союзниками, которые не очень доверяют друг другу. Если бы Монголия была коммунистической, возможно, Россия была бы обеспокоена своей верностью Китаю. Следовательно, позволяя Монголии быть демократией, имеющей тесные связи со своими «лучшими третьими соседями», США, Японией и Южной Кореей, помогает поддерживать баланс сил.

«В культурном отношении мы кочевой народ», - пояснил Чинбурэн. Кочевники — очень независимые люди. Американцы часто думают о первых пионерах как о независимых духах, которые могли постоять за себя и не нуждались в помощи правительства. Но, в отличие от пионеров, которые были фермерами, кочевые пастухи ни к чему не привязаны, кроме своих животных и своих семей, даже не к самой земле. Изучая монгольские степи и наблюдая за искусной верховой ездой детей в возрасте трех лет, ковбои — еще один символ свободы, который приходит на ум. Но какими бы свободными ни были ковбои, их нанял кто-то охранять скот. У них были начальники. Традиционно монголы, напротив, отвечают только большому голубому небу. Демократия, а не тоталитаризм, кажется, больше подходит для людей, которые отказываются принадлежать.

Лучшие уроки от обоих

«Мы близки к Европе и России, но мы также являемся азиатами», - сказал доктор, повторяя мнение многих других монголов. Монголия является частью Азии, но имеет тесные связи с Европой, что позволяет монголам извлечь многие из лучших уроков из обоих. Китайские и русские средние школы сосуществуют в Улан-Баторе рядом с американскими и британскими школами. Во всех частных и иностранных школах, а также в национальных школах Монголии английский является первым иностранным языком. Среднему монголу 28 лет. Значительный процент людей разбирается в Интернете и говорит по-английски.

«У нас высокая грамотность, 90%, и люди очень образованные. Они получают доступ к миру через Интернет без ограничений, как в Китае. Итак, мы можем свободно общаться с остальным миром », - гордо объяснил Чинбурэн, добавив:« Это большие преимущества для построения демократии».

Население продолжает расти, на семью больше двух детей. Правительство оказывает большую поддержку детям и семьям, включая ежемесячную пособию, выплачиваемую родителям, чтобы стимулировать рождение большего числа детей.

Здоровое, молодое население, получившее образование и подключенное к Интернету, требует качества и прозрачности от своих выборных должностных лиц. Facebook используется молодыми монголами как средство общения со своими избранными должностными лицами, а также используется для освещения скандалов или оскорблений общественных деятелей. Это помогает стране бороться со взяточничеством и коррупцией, пояснил Чинбурэн. «Мы становимся более прозрачными».

Врач связал успех Монголии с демократией с ее прошлым отказом стать частью Советского Союза. «Монголия никогда не была частью СССР, потому что мы восхищаемся свободой», - сказал он. «Мы представляем кочевую культуру с большой историей, и у нас были очень трудные времена до коммунистической революции. Мы были колонией маньчжурской династии Цин на протяжении 300 лет. Итак, свобода очень важна для нас».

Вскоре после этого интервью молодая беременная женщина поступила в больницу в Улан-Баторе, где родила ребенка. Сразу после рождения ребенка было установлено, что у нее положительный результат на Covid-19. Ее выгнали на улицу в минус 25 градусов и велели ждать скорую, которая отвезет ее в спецбольницу. История стала вирусной в социальных сетях Монголии, и тысячи монголов вышли на улицы в знак протеста против жестокого обращения с ней, а также в связи с блокировкой коронавируса в целом, в результате чего многие остались без дохода в течение почти года.

В результате протеста и вице-премьер, и министр здравоохранения подали в отставку. Бат Пурэв, бывший генеральный директор Комиссии по финансовому регулированию Монголии, заметил: «Жестокое обращение с новорожденным и матерью, у которой положительный результат на Covid, вызвал гнев и разочарование людей. Итак, молодежь просто вышла на улицу без какой-либо организации, кроме социальных сетей. Это заставило вице-премьера и министра здравоохранения написать заявление об отставке. Но это еще не конец. Сегодня премьер-министр тоже решил уйти!»

Гордость, которую он испытывал за своих соотечественников и за демократию, которая позволяет гражданам привлекать к ответственности избранных ими должностных лиц, была очевидна, когда он пришел к выводу: «Приятно видеть, как растет новое поколение монголов, приверженных делу прав человека. И да, Монголия по-прежнему остается жемчужиной демократии в регионе».

Автор — доктор Антонио Грачеффо, доктор философии по Китаю-MBA, работал экономическим исследователем и профессором университета в Китае, но сейчас живет в Улан-Баторе, пишет о монгольской и китайской экономике.

bne IntelliNews, ранее известная как Business New Europe, — это бизнес-медиа-компания, специализирующаяся на развивающихся рынках. Базируется в Берлине.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения