Монгольская PUBG команда завоевала третье место, получив $ 100 000 в Дубае

CentralAsia (MNG) - Команда Монголии ZEUS CLAN завоевала третье место и выиграла 100 000 долларов на «Dubai PUBG mobile global championship».

Кроме того, ценным игроком второго дня турнира назван монгольский юный игрок Б.Золбоот – его игровое имя ZeusZyoll. И сразу два игрока монгольской команды названы в «Топ-10 фраггеры».

Основными членами команды ZEUS Esports являются О.Бат-Оргил (Ronin), С.Ундрах (Undaak), Б.Золбоот (Zyol), Н.Дулаанжаргал (Abely), Б.Тэнгис (ICY) и Б.Билгүүн (Godless) .





Гонконгская команда Nova Esports завоевала 1-е место и 700 000 долларов, китайская 4АМ – второе место и 200 000 долларов.

Турнир завершает рекордный год для киберспорта PUBG MOBILE, кульминацией которого являются выступления 16 лучших команд мира, сражающихся за свою долю от общего призового фонда PMGC - 2000000 долларов США, самого большого призового фонда в истории киберспорта PUBG MOBILE для одиночных турниров.

«Мы получили трофей за 3-е место. Нам удалось поднять уровень монгольского киберспорта и укрепить его достоинства. А в этом году нас пригласят на квалификацию PMCO», написали монгольские игроки на своей странице Twitter.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения