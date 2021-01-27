Теперь монгольский Хаан появился в мировой стратегии — Civilization VI

CentralAsia (MNG) - Первый взгляд на Хубилай-хаан: Civilization VI — New Frontier Pass.

Ранее на этой неделе разработчики игры объявили о выпуске пятого DLC для Civilization VI - New Frontier Pass - Vietnam & Kublai Khan Pack - выйдет 28 января. Сегодня они представляют первый взгляд на Хубилай-хаана — альтернативного лидера для Монголии и Китая.

Хубилай-хаан правил с 1260 по 1294 год нашей эры и создал империю, которая простиралась от Корейского полуострова до самых окраин современного Багдада. Он был правителем Монгольской империи и основал династию Юань в Китае, будучи императором.

Уникальная способность Хубилай-хаана, доступная в качестве альтернативного лидера как для Монголии, так и для Китая, - «Гэрэгэ» — дает одно дополнительное место для экономической политики в любом правительстве. Он также дает случайную Эврику и Вдохновение при создании Торгового поста в городе другой цивилизации впервые.

Как лидер Монголии, Хаан использует торговые пути для военной мощи. Как лидер Китая, научный рост Хаана еще сильнее, а его дополнительный политический слот усиливает экономические стратегии.

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