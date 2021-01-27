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  27 января 2021
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Торговое представительство Монголии откроется во Владивостоке

CentralAsia (MNG) -  В сентябре 2018 года Кабинет министров утвердил план открытия торговых представительств Монголии за рубежом в 2018-2024 годах. Тогда сообщалось, что согласно плану, торговые представительства будут открыты в Токио, Пекине и Владивостоке в 2018-2019 годах, в Москве и Тяньцзине в 2019-2021 годах, в Сеуле и Брюсселе в 2021-2023 годах.

26 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял предложение правительства Монголии об открытии в дальневосточной столице торгового дома Монголии. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Рекомендовать правительству Приморского края оказать содействие монгольской стороне в обустройстве торгового представительства, выделить служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения в собственность», – говорится в документе.

Конкретные сроки открытия торгового представительства Монголии пока неизвестны.

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