Проект постановления президента Монголии о назначении нового премьер-министра будет внесен в парламент

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Х. Баттулга внесет сегодня в парламент проект постановления о назначении депутата Л. Оюун-Эрдэнэ премьер-министром.

В минувшую пятницу члены парламентской группы Монгольской народной партии представили официальное письмо о выдвижении кандидатуры на пост премьер-министра в администрацию президента Монголии.

Согласно статье 39.2 Конституции:

- Лицо, выдвинутое партией или коалицией, получившее большинство мест в Великом Государственном Хурале; если ни одна партия или коалиция не получила большинства мест, партия или коалиция, получившие наибольшее количество мест, должны выдвинуть кандидата в консультации с другими партиями или коалициями; и в других случаях президент в течение пяти дней вносит в Великий Государственный Хурал предложение о назначении кандидата, выдвинутого большинством партий или коалиций, получивших места в Великом Государственном Хурале.

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